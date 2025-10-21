Ричмонд
Захарова назвала «инфобалаганом» данные СМИ о встрече Лаврова и Рубио

Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение CNN о том, что встреча между госсекретарем Марко Рубио и главой МИД Сергеем Лавровым отложена, «инфобалаганом».

Источник: РИА "Новости"

Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение CNN о том, что встреча между госсекретарем Марко Рубио и главой МИД Сергеем Лавровым отложена, «инфобалаганом». Об этом она сказала в комментарии РБК.

«Эту ситуацию можно описать только одной фразой “Утечка CNN опровергла слух Reuters”. Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане», — заявила Захарова.

Источник CNN после телефонного разговора Лаврова и Рубио сообщил, что их встреча, ожидаемая на этой неделе, была отложена. Однако собеседник не исключил, что госсекретарь может снова созвониться с коллегой на этой неделе. Reuters сообщал, что Лавров и Рубио могут встретиться в этот четверг, 23 октября.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что идея встречи Лаврова и Рубио существует, но нельзя отложить то, о чем не договорились.

Материал дополняется.

