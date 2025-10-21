CNN: после разговора Лаврова и Рубио Россия не пошла не уступки

Собеседник телеканала посчитал, что после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио «российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса». Сейчас, убежден источник, Рубио едва ли одобрит встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, добавил он, российский министр и госсекретарь США могут созвониться на этой неделе еще раз.