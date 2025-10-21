Ричмонд
CNN: после разговора Лаврова и Рубио Россия не пошла не уступки

После телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на украинское урегулирование. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

Собеседник телеканала посчитал, что после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио «российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса». Сейчас, убежден источник, Рубио едва ли одобрит встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, добавил он, российский министр и госсекретарь США могут созвониться на этой неделе еще раз.

В той же публикации CNN со ссылкой на представителя Белого дома утверждает, что встреча Лаврова и Рубио «пока отложена». По его словам, смена планов может быть связана с «разными ожиданиями» сторон от предстоящего разрешения российско-украинского конфликта. Ранее Reuters называл 23 октября вероятной датой переговоров главы МИД РФ и госсекретаря США.

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в течение ближайших двух недель. Возможным местом переговоров станет Будапешт. Накануне в Кремле заявили о начале подготовки полномасштабного саммита России и США.

