Сочи и Минск утвердили дорожную карту сотрудничества на 2026−2028 годы

Мэр Сочи Андрей Прошунин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев утвердили дорожную карту по развитию дружественных отношений между городами. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Прошунина в Минск.
Соглашение об установлении дружественных отношений между Сочи и Минском было подписано в сентябре 2023 года. Новая дорожная карта охватывает 49 пунктов и рассчитана с 2026 по 2028 годы. В документе закреплены приоритетные направления взаимодействия, которые, по замыслу сторон, должны позитивно сказаться на качестве жизни жителей обоих городов и укрепить партнерские связи.
«Дорожная карта стала логичным продолжением качественной и системной работы в рамках Соглашения об установлении дружественных отношений между Сочи и Минском, — прокомментировал Андрей Прошунин. — Уверен, что все проекты будут реализованы, а наши дружеские и партнерские отношения будут только крепнуть. Сделаем для этого все возможное».
В перечне ключевых направлений — наращивание внешнеторгового обмена, организация совместных мероприятий для предпринимательских сообществ и работающей молодежи, формирование пула совместных инвестиционных проектов, обмен делегациями медицинских работников, сотрудничество в санаторно курортной сфере, внедрение IT решений в градостроительстве и обмен опытом в сфере пассажирских перевозок.
В документе также говорится о развитии образовательного и культурного обмена. Между управлением по образованию и науке мэрии Сочи и Минским городским институтом развития образования заключено соглашение об обмене педагогическим опытом: школы и детсады регулярно проводят телемосты, конкурсы и совместные семинары. В числе мероприятий — участие минских педагогов в сочинских фестивалях и участие сочинских команд в Минском молодежном форуме.
В культурной повестке 2026 года уже запланированы Фестиваль белорусской культуры в Сочи и Фестиваль русской культуры в Минске; кроме того, сочинские коллективы выступят на Международном детском форуме «Шаги» в Минске. Сочи также регулярно принимает белорусские творческие коллективы и спортсменов в рамках спортивных турниров и фестивалей.