Сочи и Минск утвердили дорожную карту сотрудничества на 2026−2028 годы

«Дорожная карта стала логичным продолжением качественной и системной работы в рамках Соглашения об установлении дружественных отношений между Сочи и Минском, — прокомментировал Андрей Прошунин. — Уверен, что все проекты будут реализованы, а наши дружеские и партнерские отношения будут только крепнуть. Сделаем для этого все возможное».