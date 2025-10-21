Bloomberg назвало саммит в Венгрии одним из самых опасных для Киева с начала СВО

После поездки в США и встречи с президентом Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский оказался в уязвимой позиции, отмечает агентство. По данным Bloomberg, Зеленскому предстоит сделать сложный выбор — либо уступить России, либо отказаться от этого шага, что приведет к усилению давления со стороны Трампа.