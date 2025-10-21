Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg назвало саммит в Венгрии одним из самых опасных для Киева с начала СВО

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать «одним из самых сложных моментов» для Украины с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник: Tobias Reich/CC0

«Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий», — говорится в сообщении.

После поездки в США и встречи с президентом Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский оказался в уязвимой позиции, отмечает агентство. По данным Bloomberg, Зеленскому предстоит сделать сложный выбор — либо уступить России, либо отказаться от этого шага, что приведет к усилению давления со стороны Трампа.

Трамп 16 октября анонсировал встречу с Путиным в Венгрии. Он также назвал прошедший телефонный разговор между американским и российским лидерами продуктивным. Позже он выразил надежду на проведение саммита в течение двух недель.

19 октября кипрский журналист Алекс Христофору сообщил, что страны ЕС будут умолять американского лидера не идти на встречу с российским лидером в Будапеште.

21 октября газета Financial Times. сообщила, что выбор Венгрии в качестве места для саммита между Путиным и Трампом вызвал раздражение среди европейских дипломатов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше