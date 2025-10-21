Bloomberg назвало саммит в Венгрии одним из самых опасных для Киева с начала СВО

«Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий», — говорится в сообщении.
После поездки в США и встречи с президентом Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский оказался в уязвимой позиции, отмечает агентство. По данным Bloomberg, Зеленскому предстоит сделать сложный выбор — либо уступить России, либо отказаться от этого шага, что приведет к усилению давления со стороны Трампа.
Трамп 16 октября анонсировал встречу с Путиным в Венгрии. Он также назвал прошедший телефонный разговор между американским и российским лидерами продуктивным. Позже он выразил надежду на проведение саммита в течение двух недель.
19 октября кипрский журналист Алекс Христофору сообщил, что страны ЕС будут умолять американского лидера не идти на встречу с российским лидером в Будапеште.
21 октября газета Financial Times. сообщила, что выбор Венгрии в качестве места для саммита между Путиным и Трампом вызвал раздражение среди европейских дипломатов.