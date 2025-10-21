Премьер Канады Карни пообещал арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

По мнению журналистов издания, Канада не должна вступать в противостояние с США. В The Toronto Sun напомнили, что Израиль — ключевой союзник американцев, поэтому арестовывать израильского премьер-министра на «основании сомнительных решений сомнительного суда» не стоит. В газете добавили, что МУС вынес решение об аресте Нетаньяху на основании слушаний, которые были «политически мотивированны».