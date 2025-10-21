В МИДе заявили о стремлении ЕС и НАТО подорвать позиции России

Позднее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала предстоящий визит Путина в венгерскую столице неприятным, отметив, что в отношении президента России выдан ордер на арест Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. 21 октября газета Financial Times сообщила, что предложение Трампа провести саммит в Венгрии встревожило европейские столицы, так как Венгрия, несмотря на членство в ЕС и НАТО, долгое время является союзником Москвы.