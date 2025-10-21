Ричмонд
Бизнес-форум в Ташкенте: какие соглашения подписали Узбекистан и Казахстан

Форум прошел в преддверии 20-го заседания Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству. По итогам подписали 5 ключевых документов.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялся Узбекско-казахстанский бизнес-форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это уже седьмая торговая миссия Казахстана в Узбекистане. Форум прошел в преддверии 20-го заседания Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству.

На открытии выступили замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев и замминистра торговли и интеграции Казахстана Айдар Абилдабеков.

По словам Тешабаева, за последние годы товарооборот между странами вырос вдвое, а с начала года увеличился еще на 15%.

«Сегодня в Узбекистане действуют около 1 100 предприятий с казахстанским участием. Из них 876 — полностью казахстанские, а 282 — совместные», — подчеркнул он.

По данным МИПТ, только в 2024 году объем импорта промышленной продукции из Казахстана в Узбекистан превысил $10 млрд.

В свою очередь Айдар Абилдабеков подчеркнул особый характер узбекско-казахстанских отношений.

«Наши страны объединены не только прочными экономическими связями на основе доверия и общих интересов, но и скреплены общей границей и вековыми узами добрососедства. Как говорится, “Якин кушни узок кариндошдан яхширок”, что означает “Близкий сосед лучше дальнего родственника”, — отметил Абилдабеков».

По итогам форума подписали 5 ключевых документов:

Меморандум о сотрудничестве между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур Казахстана и узбекским производителем растительных и животных масел «Fayz Oil Imports», направленный на развитие экспорта растительных масел и улучшение переработки масличных культур;

Меморандум о взаимопонимании между «Empire Food» — казахстанским производителем мясной продукции и Flexcom Group, специализирующейся на поставках сельхозсырья;

«iMAS Group» компания, предоставляющая маркетинговые и аналитические услуги, и международная сеть пиццерий «Bellissimo Pizza International» заключили договор на мониторинг бренда, что позволит улучшить контроль качества и продвижение продукции;

Алматинский дрожжевой завод и узбекская компания «Sof Oyna» подписали договор о поставке сухих дрожжей для обеспечения стабильных поставок в хлебопекарной отрасли;

«СтальЦинк» из Казахстана и узбекская «СтройТехМонтаж» договорились о поставке дорожных ограждений в целях поддержки развития инфраструктурных проектов в Узбекистане.

В рамках форума также прошли переговоры между госструктурами и бизнесом (G2B), а предприниматели двух стран провели встречи в формате B2B, направленные на развитие новых совместных проектов и расширение торгового сотрудничества.