Будущий детский омбудсмен в Свердловской области Титова приоткрыла планы на должности

Кроме того, она намерена обратить внимание и на проблему подростков-зацеперов, которые кошмарили общественный транспорт в Екатеринбурге. «С одной стороны, для них это развлечение, но и непонимание, что это угрожает жизни. А с другой, — за их действия несут ответственность родители. Я не призываю родителей взять и привлекать к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, хотя в обществе уже назрели такие настроения. Но каждая ситуация с ребенком — она индивидуальна. Ребенок 5, 10 или 11 лет — совершенно разные люди», — отметила в разговоре с ЕАН будущий омбудсмен.