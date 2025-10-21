Будущий детский омбудсмен в Свердловской области Титова приоткрыла планы на должности

Об этом она рассказала корреспонденту ЕАН. Титова рассказала, что прежде всего она намерена перенять наработки и опыт работы, которые уже были сделаны в сфере защиты прав и интересов детей. «А дальше есть собственные наработки и идеи по новым проектам. Я о них хотела рассказать уже на заседании областного парламента. Но если немного приоткрыть, то планирую вовлекать детское сообщество в решение вопросов, связанных с реализацией и защитой их прав. В какой форме это будет сделано — расскажу на заседании», — прокомментировала ЕАН кандидат в детские омбудсмены.
Она добавила, что омбудсмен по правам ребенка любого региона — не отдельный госслужащий, а фигура, вписанная в федеральную повестку. «Вместе с уполномоченным по правам ребенка РФ Марией Львовой-Беловой мы одна команда, чтобы, учитывая специфику каждого субъекта страны, достигать результатов», — подытожила Татьяна Титова.
Кроме того, она намерена обратить внимание и на проблему подростков-зацеперов, которые кошмарили общественный транспорт в Екатеринбурге. «С одной стороны, для них это развлечение, но и непонимание, что это угрожает жизни. А с другой, — за их действия несут ответственность родители. Я не призываю родителей взять и привлекать к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, хотя в обществе уже назрели такие настроения. Но каждая ситуация с ребенком — она индивидуальна. Ребенок 5, 10 или 11 лет — совершенно разные люди», — отметила в разговоре с ЕАН будущий омбудсмен.
По ее мнению, решить проблему с зацепингом можно, например, спрятав трамвайную сцепку в кожух, чтобы детям было неудобно на ней кататься. Сегодня на комитетах по законодательству и социальной политике депутаты согласовали кандидатуру Татьяны Титовой на должность детского омбудсмена. Ее утверждение на пост ожидается во вторник, 28 октября, на заседании регионального парламента. Предыдущий уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков в сентябре заявил, что уходит в отставку.