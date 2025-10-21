NYT: Вэнс 21 октября прибудет в Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня ХАМАС и дал ВС указание «принять меры» против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают причастность движения к случившемуся в Рафахе и заявляют о приверженности соглашению о прекращении огня.