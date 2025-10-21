Свердловский губернатор будет лично отбирать кандидатов в мэры

Отказываться от работы комиссий совсем в регионе не намерены. Губернатором будет создаваться комиссия по рассмотрению кандидатур на должность главы муниципалитета. После предварительного рассмотрения кандидатур комиссией список представляется губернатору. Далее глава региона рассматривает предложения и вносит их в представительный орган муниципального образования. Отмечается, что думе должно быть вынесено не менее двух кандидатов. Затем депутаты голосуют, и если не удается достичь нужного количества голосов, предложения вносятся повторно.