НАРЭ: в Молдове действуют мошеннические платформы по продвижению «инвестиций» в энергетику

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обращает внимание на появление в публичном пространстве и социальных сетях рекламных объявлений, продвигающих платформы для участия в инвестициях в энергетические проекты и обещающих получение гарантированного дохода от так называемых фиксированных регулируемых тарифов (feed-in).