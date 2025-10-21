НАРЭ: в Молдове действуют мошеннические платформы по продвижению «инвестиций» в энергетику

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обращает внимание на появление в публичном пространстве и социальных сетях рекламных объявлений, продвигающих платформы для участия в инвестициях в энергетические проекты и обещающих получение гарантированного дохода от так называемых фиксированных регулируемых тарифов (feed-in).
Регулятор обращает внимание физических и юридических лиц на необходимость получать информацию исключительно из официальных и надежных источников и рекомендует всем заинтересованным сторонам «проявлять осторожность и ответственность при оценке инвестиционных проектов типа краудфандинга и тщательно проверять законность и достоверность предложений, продвигаемых в интернете».
«Схема поддержки с фиксированным тарифом была применена только к производителям электроэнергии, которым был подтвержден статус малого производителя, имеющего право на участие в программе, в соответствии с Законом № 10/2016 о продвижении использования возобновляемых источников энергии», — отмечает НАРЭ.
В то же время, согласно молдавскому законодательству, схема поддержки через фиксированный тариф больше не применяется к технологиям производства электроэнергии из фотоэлектрических панелей и ветровых турбин.