Захар Прилепин вернется на фронт

Сам Прилепин в фильме «Мастерской новых медиа», который был приурочен к его 50-летнему юбилею рассказал, что украинец Александр Пермяков, осужденный за организацию взрыва, был сапером-самоучкой и зарыл мину слишком глубоко. Это снизило силу взрыва, и часть энергии ушла в землю.