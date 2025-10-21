Ричмонд
Захар Прилепин вернется на фронт

Захар Прилепин готовится вернуться на фронт, рассказали в его пресс-службе. Он уже проходит медкомиссию. Писателя комиссовали после покушения на него в 2023 году.

Источник: РБК

Писатель Захар Прилепин, комиссованный после ранения, в ближайшее время подпишет новый военный контракт и вернется на фронт, сообщил РБК руководитель пресс-службы Иван Андреев.

«Да, прошел медкомиссию для прохождения службы. Подписывает контракт. В течение ближайшего времени отправляется на фронт», — сказал он.

В мае 2023 года в Нижегородской области взорвалась бомба, заложенная под автомобилем Прилепина. В результате он получил ранения, а водитель машины — уроженец Луганска Александр Шубин — погиб. В тот же день подозреваемого задержали.

Российские власти обвинили в организации покушения Украину и западные страны. Украинская СБУ свою причастность к инциденту не подтвердила, но и не опровергла.

Сам Прилепин в фильме «Мастерской новых медиа», который был приурочен к его 50-летнему юбилею рассказал, что украинец Александр Пермяков, осужденный за организацию взрыва, был сапером-самоучкой и зарыл мину слишком глубоко. Это снизило силу взрыва, и часть энергии ушла в землю.

