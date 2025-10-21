«Единая Россия» победила на выборах в Усть-Удинском муниципальном округе

IrkutskMedia, 21 октября. Кандидаты «Единой России» победили на выборах органов местного самоуправления вновь образованного Усть-Удинского муниципального округа. Как сообщает пресс-служба ИРО ЕР, мэром округа избран член политического совета Иркутского регионального отделения партии Сергей Чемезов, с 2014 года — бессменный мэр района. Кроме того, кандидаты партии получили 14 из 15 мандатов депутатов думы Усть-Удинского муниципального округа, еще один мандат заместил самовыдвиженец.
«Региональное отделение партии по поручению секретаря Игоря Ивановича Кобзева системно занимается политической деятельностью не только на региональном уровне, но и в территориях. Итоги выборов для нас — это всегда оценка, которую жители дают нам за нашу работу. На протяжении последних пяти лет уровень доверия к партии “Единая Россия” в Иркутской области постоянно растет, это ярко проявляется в муниципальных кампаниях. В ЕДГ-2025 мы получили лучший результат за всю историю регионального отделения партии — 76% мандатов в органах местного самоуправления. И сейчас, на выборах в Усть-Удинском округе, тенденция вновь подтвердилась. Поздравляю Сергея Чемезова, депутатов думы и всю команду местного отделения партии с убедительной победой», — прокомментировал руководитель Иркутского регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский.
Выборы состоялись 19 октября, они проводились в связи с преобразованием Усть-Удинского муниципального района в Усть-Удинский муниципальный округ. Муниципальное образование вернулось к более эффективной одноуровневой системе местного самоуправления.
Соответствующее решение было ранее одобрено местными думами, главами, депутатами районной думы и мэром.
Выборы органов местного самоуправления муниципального округа стали завершающим этапом преобразования.