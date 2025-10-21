Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны — члены НАТО ведут активную подготовку к войне с РФ. По его словам, Европа «никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям» и не хочет, чтобы на континенте установился прочий мир. В связи с этим «макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить только русофобию и ускоренное наращивание военного потенциала с прицелом на масштабный конфликт.
Война НАТО с Россией.
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны — члены НАТО ведут подготовку к войне с Россией.
"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования.
Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", — сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
По его словам, Европа, после Второй мировой войны привыкшая жить под американской оккупацией, никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. Так называемая «партия войны» не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте.
«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса “макроны” и “мерцы”, не говоря уже о всяких “каллас”, — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — подчеркнул Нарышкин.
При этом, как добавил глава СВР, европейские страны — члены НАТО не знают, где набрать необходимое для войны с Россией ~ «количество мобилизационного контингента, обладающего необходимыми физическими и морально-психологическими кондициями»~. Кроме того, европейские власти сталкиваются с тем, что среди граждан распространяется социальная апатия и недовольство правящей элитой.
«В Брюсселе, Париже и Берлине также нет уверенности в том, что в случае развязывания войны с Россией Вашингтон будет выполнять свои обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора. А без этого, как признают в Европейской внешнеполитической службе, расчеты добиться стратегического превосходства над нашей страной являются — цитирую -»иллюзорными", — отметил Сергей Нарышкин.
Запад утратил выдержку и ответственность.
Также директор Службы внешней разведки заявил, что мир сегодня переживает самый хрупкий для безопасности момент после Второй мировой войны — период качественной трансформации глобального порядка.
«Новый миропорядок еще только формируется. По некоторым натовским оценкам, период так называемой геополитической неопределенности продлится вплоть до примерно 2035 года, но за право определять контуры и правила этого будущего миропорядка уже сейчас идет ожесточенная борьба между крупнейшими глобальными и региональными центрами силы. Задача эта, безусловно, трудная, поскольку требует от всех без исключения игроков хладнокровия, ответственности и умения идти на компромиссы. Эти качества, к счастью, сохранились на Востоке, но почти утрачены на Западе», — уточнил он.
По словам Нарышкина, западные страны, в частности США и Великобритания, «не хотят мириться с тем, что эпоха их безраздельного доминирования на мировой арене закончилась». Лондон и другие ведущие европейские столицы задействуют против России все доступные рычаги: ~ «от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси»~.
Новая зона конфликта.
Кроме этого, по словам Нарышкина, новой конфликтной зоной становится борьба за получение стратегического преимущества в освоении цифровых технологий, прежде всего искусственного интеллекта (ИИ). По некоторым оценкам, производительность ИИ удваивается каждые полгода. Крупнейшие IT-корпорациях прогнозируют, что уже в ближайшие три года искусственный интеллект сможет самостоятельно совершать научные открытия, что повлечет революционные изменения в военной сфере, энергетике и международных финансах.
«Не исключается, что в будущем эти технологии окажутся способны повлиять на стратегический баланс сил и, к сожалению, на сложившийся порядок ядерного сдерживания», — заявил Нарышкин.
Он также добавил, что масштаб, с которым западные разведструктуры используют новейшие технологии для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, виден уже сейчас.
«Выработка общих методов и средств противодействия “дипфейкам”, блокирования спутниковых сигналов противника, пресечения цифровых каналов финансирования противоправных протестов становится ключевым вопросом в плане предотвращения “цветных революций”, — отметил глава СВР.