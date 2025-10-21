Нарышкин: европейские страны НАТО ведут подготовку к войне с РФ

«Новый миропорядок еще только формируется. По некоторым натовским оценкам, период так называемой геополитиче­ской неопределенности продлится вплоть до примерно 2035 года, но за право определять контуры и правила этого будущего миропорядка уже сейчас идет ожесточенная борьба между крупнейшими глобальными и региональными центрами силы. Задача эта, безусловно, трудная, поскольку требует от всех без исключения игроков хладнокровия, ответственности и умения идти на компромиссы. Эти качества, к счастью, сохранились на Востоке, но почти утрачены на Западе», — уточнил он.