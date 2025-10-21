Рябков о встрече Лаврова и Рубио: нельзя отложить то, о чем не договаривались

Источник телеканала заявил, что после телефонного контакта Рубио с Лавровым американские чиновники пришли к выводу, что «позиция России не претерпела значительных изменений и по-прежнему носит максималистский характер». По словам источника, на данный момент Рубио «вряд ли будет рекомендовать» Трампу встретиться с Путиным на следующей неделе. При этом он считает, что главы внешнеполитических ведомств России и США могут снова провести разговор на текущей неделе.