Казахстан и Азербайджан выстраивают системную работу по развитию Среднего коридора

Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву презентовали проект «Развитие Среднего коридора», передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Советник Президента Казахстана Асел Жанасова представила план развития ключевого транспортно-логистического маршрута, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с государствами Европы.

Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву было доложено, что основным драйвером роста Среднего коридора выступают увеличивающиеся объемы перевозок из Китая в Азербайджан. В текущее время транзит грузов от границы с Китаем до портов Грузии составляет 15−18 дней. Согласно прогнозам, к 2030 году грузопотоки по этому направлению могут утроиться.

В ходе мероприятия главы государств были ознакомлены с конкретными мерами и инициативами, направленными на повышение эффективности и конкурентоспособности Среднего коридора, а также укрепление его транзитной роли в Евразийском регионе.