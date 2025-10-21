Казахстан и Азербайджан выстраивают системную работу по развитию Среднего коридора

Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву было доложено, что основным драйвером роста Среднего коридора выступают увеличивающиеся объемы перевозок из Китая в Азербайджан. В текущее время транзит грузов от границы с Китаем до портов Грузии составляет 15−18 дней. Согласно прогнозам, к 2030 году грузопотоки по этому направлению могут утроиться.