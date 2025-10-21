Ричмонд
29-летний алматинец стал заместителем акима района города

В Алматы назначили заместителя акима Наурызбайского района города, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Им стал Мирас Зейнолдин. Он будет отвечать за вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Мирас Оспанович Зейнолдин родился в 1996 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию архитектуры и строительства по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Имеет степень магистра по специальности «Юриспруденция» Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2018 году в аппарате акима Алатауского района в отделе коммунального хозяйства. В дальнейшем занимал различные ответственные должности в акиматах Алатауского района и города Алматы.

С 13 октября 2025 года исполнял обязанности заместителя акима Наурызбайского района.

20 октября 2025 года стало известно о назначении нового руководителя Управления культуры города Алматы.