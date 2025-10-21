29-летний алматинец стал заместителем акима района города

Мирас Оспанович Зейнолдин родился в 1996 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию архитектуры и строительства по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Имеет степень магистра по специальности «Юриспруденция» Казахского национального педагогического университета имени Абая.