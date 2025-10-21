Ричмонд
Беспрозванных: промышленность Калининградской области растёт

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о результатах рабочего визита в Москву, где провёл встречи с инвесторами, министром промышленности и торговли Антоном Алихановым (бывшим губернатором Калининградской области) и заместителем руководителя администрации Президента Максимом Орешкиным.

Источник: Бизнес-Калининград

По словам главы региона, экономика Калининградской области демонстрирует уверенный восстановительный рост после спада, вызванного санкционными ограничениями. С января по август 2025 года индекс промышленного производства составил 104,2%, а в секторе обрабатывающих производств — 106%.

На встрече с Антоном Алихановым обсуждались меры федеральной поддержки калининградских предприятий. До конца года региональный Фонд развития промышленности получит 250 млн рублей. Министр пригласил губернатора на запуск в опытно-промышленную эксплуатацию гигафабрики «Росатома».

Также Беспрозванных встретился с Максимом Орешкиным. Главными темами стали транспортная доступность региона, субсидии на морские перевозки, строительство новых паромов, работа электронной очереди на границе и льготные авиабилеты для жителей области.

«Спасибо за внимание к региону и его поддержку!» — подчеркнул губернатор.

