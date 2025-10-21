Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация Самарской области побывала в Нижнем Новгороде с рабочим визитом

Представители Самарской области отправились в соседний регион.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Самарской области отправилась с рабочим визитом в Нижний Новгород. В нее вошли представители регионального правительства и предприятий. В ходе визита планировался обмен опытом в разных сферах и обсуждение сотрудничества.

«Представители региона в ходе своего визита в Нижний Новгород приняли участие в ЭКГ-форуме ответственного бизнеса “Со. Знание”, — прокомментировала пресс-служба регионального правительства.

Представители делегации побывали на площадках ЖК и кампуса, в креативном кластере, в университете, в технопарке и т. д. Обсуждалось сотрудничество в сфере малых космических аппаратов, применение ИИ-технологий, роботизацию производства.

Напомним, что летом в Самарскую область приезжала делегация из Нижнего Новгорода.