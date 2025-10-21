Делегация Самарской области побывала в Нижнем Новгороде с рабочим визитом

Делегация Самарской области отправилась с рабочим визитом в Нижний Новгород. В нее вошли представители регионального правительства и предприятий. В ходе визита планировался обмен опытом в разных сферах и обсуждение сотрудничества.
«Представители региона в ходе своего визита в Нижний Новгород приняли участие в ЭКГ-форуме ответственного бизнеса “Со. Знание”, — прокомментировала пресс-служба регионального правительства.
Представители делегации побывали на площадках ЖК и кампуса, в креативном кластере, в университете, в технопарке
Напомним, что летом в Самарскую область приезжала делегация из Нижнего Новгорода.