В Севастополе продлили прием заявлений на «школьные» выплаты

Севастопольские семьи с детьми до 18 лет в этом году получают единовременную выплату в размере пять тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа. Как сообщалось, подать заявление можно через Госуслуги, а также в отделениях МФЦ.