В Севастополе продлили прием заявлений на «школьные» выплаты

«Изначально мы планировали, что прием заявлений продлится до 1 октября. На одном из заседаний правительства я принял решение, что еще полтора месяца заявления смогут подавать те родители, которым отказали в выплате из-за технических ошибок. Прием повторных заявлений для таких семей продолжится до 15 ноября», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Всего, по его словам, единовременную выплату в пять тысяч рублей получили более 80 тысяч севастопольских детей.
«На сегодня в департамент труда и социальной защиты поступило заявлений на 80 497 детей, выплаты проведены на 80 129 детей на сумму более 400 миллионов рублей. По оставшимся 368 заявлениям, по которым пришел отказ из банков, родители смогут подать их повторно в установленный срок», — проинформировал глава региона.
Севастопольские семьи с детьми до 18 лет в этом году получают единовременную выплату в размере пять тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа. Как сообщалось, подать заявление можно через Госуслуги, а также в отделениях МФЦ.