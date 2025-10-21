Нацбюро статистики представило этнокультурные характеристики населения Молдовы

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Национальное бюро статистики (НБС) Молдовы представило окончательные результаты переписи населения и жилищного фонда 2024 года об этнокультурных характеристиках населения с обычным местом жительства.
Всего по переписи 2024 года население страны отнесло себя к 185 национальностям.
Так, из общего числа населения с постоянным местом жительства (это 2 409,2 тысячи человек), 99,9% указали свою этническую принадлежность. Согласно полученным данным, 1848,6 тысячи человек, или 76,7% назвали себя молдаванами, 193,2 тысячи человек, или 8% — румынами.
На долю остальных этнических групп пришлось 15,3%, из которых 123,5 тысячи человек (5,1%) назвали себя украинцами, 81,6 тыс. человек (3,4%) — русскими, 97,2 тысячи человек (4,0%) — болгарами, 38,2 тысячи человек (1,6%) — ромами/цыганами и 9,3 тысячи человек (0,4%) — цыганами.
Прочие, менее многочисленные, национальности насчитывают 13,8 тыс. человек (0,6%). Это в том числе евреи, белорусы, поляки, немцы, армяне, азербайджанцы, турки, татары, арабы, чехи, итальянцы и другие.
Как отметили в НБС, по сравнению с предыдущей переписью (2014 года) увеличилась доля населения, назвавшего себя молдаванами (с 74,0% до 76,7%), румынами (с 6,6% до 8,0%) и ромами/цыганами (с 0,3% до 0,4%).
Доля украинцев сократилась с 6,6% до 5,1%, русских — с 4,1% до 3,4%, гагаузов — с 4,3% до 4,0%, болгар — с 1,8% до 1,6%. Доля других национальностей в целом увеличилась с 0,5% в 2014 году до 0,6% в 2024 году.
Из общей численности населения 99,9% указали свой родной язык, из них молдавский — 1441,4 тысячи человек (48,1%), румынский — 765,8 тысячи человек (31,8%), русский — 280 тысяч человек (11,6%), гагаузский — 87,4 тысячи человек (3,6%), украинский — 71,8 тысячи человек (3%), болгарский — 28,8 тысячи человек (1,2%), романи (цыганский) — 7,6 тыс. человек (0,3%).