В Нижнекамске после драки в администрации покинули посты два сотрудника

Артур Салахов начал свою карьеру в 2013 году в совете Нижнекамского района и занимал различные должности, включая работу в отделе по мобилизационной подготовке. В 2021 году мужчина возглавил этот отдел, а в 2022 году стал заместителем руководителя исполкома, сменив на этом посту Фархада Сафиуллина.