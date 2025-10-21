Ричмонд
В Нижнекамске после драки в администрации покинули посты два сотрудника

Нарушение служебной дисциплины и несоответствие поведения нормам этики была подтверждена после проверки.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Нижнекамска произошел серьезный инцидент, который привел к отставке двух высокопоставленных сотрудников. Заместитель руководителя исполкома района Артур Салахов и специалист управления по взаимодействию с правоохранительными органами Рафис Фатыхов покинули свои должности после того, как в СМИ появилась информация о драке между ними.

По поручению мэра города Радмира Беляева была проведена проверка, которая подтвердила нарушение служебной дисциплины и несоответствие поведения сотрудников нормам этики. В результате подравшиеся чиновники подали заявления об увольнении по собственному желанию.

Администрация Нижнекамска подчеркнула, что подобные инциденты недопустимы и подрывают доверие граждан к органам местного самоуправления. В связи с этим планируется провести дополнительные мероприятия по укреплению корпоративной культуры и повышению ответственности среди сотрудников.

Артур Салахов начал свою карьеру в 2013 году в совете Нижнекамского района и занимал различные должности, включая работу в отделе по мобилизационной подготовке. В 2021 году мужчина возглавил этот отдел, а в 2022 году стал заместителем руководителя исполкома, сменив на этом посту Фархада Сафиуллина.