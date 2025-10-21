Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом

Дискуссионным остается вопрос с логистикой полета, поскольку Венгрия находится в глубине Европейского континента, а страны Евросоюза (ЕС) ввели санкции в отношении российского руководства, что может воспрепятствовать полету через их воздушное пространство. При этом в Брюсселе заверяют, что централизовано запрет на перелеты руководства РФ не вводили. Теоретически возможен пролет через территорию Турции, а затем в нейтральном пространстве — до побережья не входящей в ЕС Боснии и Герцеговины, после чего — через территорию граничащей с Венгрией Сербии. О готовности пропустить борт российского президента уже заявила Болгария.