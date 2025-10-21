Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Распространяемые в прессе сообщения о возможности одновременного прибытия на саммит в Будапешт президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним бортом — это «фантастическая версия». Таким образом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на брифинге на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

Источник: РИА "Новости"

«Как к фантастической версии и отношусь», — заметил представитель Кремля, говоря о своей оценке подобной версии маршрута Путина в столицу Венгрии.

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор, по итогам которого было объявлено о скорой подготовке встречи лидеров в Будапеште. Идею поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что подготовка к саммиту началась вечером в тот же день.

Дискуссионным остается вопрос с логистикой полета, поскольку Венгрия находится в глубине Европейского континента, а страны Евросоюза (ЕС) ввели санкции в отношении российского руководства, что может воспрепятствовать полету через их воздушное пространство. При этом в Брюсселе заверяют, что централизовано запрет на перелеты руководства РФ не вводили. Теоретически возможен пролет через территорию Турции, а затем в нейтральном пространстве — до побережья не входящей в ЕС Боснии и Герцеговины, после чего — через территорию граничащей с Венгрией Сербии. О готовности пропустить борт российского президента уже заявила Болгария.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше