Что известно о первой в истории Японии женщине — главе кабмина

Такаити заменила на посту премьер-министра Японии Сигэру Исиба. Он добровольно покинул пост руководителя правительства. Снятие полномочий экс-премьер обосновал ответственностью за проигрыш Либерально-демократической партии Японии на выборах в парламент летом 2025 года. После поражения в выборной гонке в партийном управлении намечался раскол. Чтобы его предотвратить, Сигэру Исиба отказался от должностей премьера и президента Либерально-демократической партии в пользу Такаити, которую прозвали «звездой консерваторов», пишет RTVI.