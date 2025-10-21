Ричмонд
Что известно о первой в истории Японии женщине — главе кабмина

В Японии женщина впервые заняла высокий пост премьер-министра страны. Главой правительства избрали лидера Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити. Что известно о новом главе японского правительства и ее политических взглядах, рассказывает RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как Такаити стала премьер-министром

Такаити заменила на посту премьер-министра Японии Сигэру Исиба. Он добровольно покинул пост руководителя правительства. Снятие полномочий экс-премьер обосновал ответственностью за проигрыш Либерально-демократической партии Японии на выборах в парламент летом 2025 года. После поражения в выборной гонке в партийном управлении намечался раскол. Чтобы его предотвратить, Сигэру Исиба отказался от должностей премьера и президента Либерально-демократической партии в пользу Такаити, которую прозвали «звездой консерваторов», пишет RTVI.

За первую женщину-премьера в Национальном парламенте Японии проголосовали 237 представителей из 465. За соперника Такаити — представителя Конституционно-демократической партии Есихико Нода — голоса отдали 149 человек.

Чтобы обеспечить победу своего кандидата, Либерально-демократическая партия вступила в союз с партией инновации Японии. Голоса членов коалиции позволили добиться победы Такаити в парламенте, пишет The Japan Times.

Такаити будет занимать пост главы правительства до окончания срока исполнения обязанностей Сигэру Исиба — до сентября 2027 года. Она уже занялась формированием кабинета министров.

Политическая карьера Такаити

Санаэ Такаити 64 года. Она уроженка префектуры Нара в западной части Японии. После окончания школы будущая глава правительства Японии поступила в Университет Кобэ, затем получила еще одно высшее образование в Институте государственного управления и менеджмента Мацусита, сообщает RTVI.

В студенческие времена будущая глава правительства водила мотоцикл и увлекалась рок-музыкой.

В конце 80-х годов Такаити перенимала политический опыт у первой женщины, избранной в палату представителей США от штата Колорадо, Патриции Шредер. Японскую девушку, выигравшую грант, пригласили на стажировку в офис конгрессвумен, представляющей Демократическую партию. Некоторое время Такаити работала ассистенткой Шредер.

Вернувшись из США на родину, Такаити работала на телевидении ведущей, параллельно ведя активную политическую деятельность. В 1993 году она вошла в Палату представителей в качестве независимого кандидата, а позже получила членство Либерально-демократической партии.

В составе правительства Японии Такаити впервые проработала с 2006 по 2009 год. Она занимала несколько министерских должностей в кабинете министров Синдзо Абэ. После того как он покинул пост, сформированное им правительство прекратило работу.

Во период второго срока премьерства Синдзо Абэ 2014 года Такаити поручили руководить министерством внутренних дел и коммуникаций, в 2022 в новом кабмине Сигэру Исиба она занимала пост министра по экономической безопасности.

Взгляды Такаити

Газета The Wall Street Journal сообщает, что новый японский премьер-министр считает, что Японии полезен и выгоден альянс с США. Она придерживается консервативных взглядов во внешней политике и социальных вопросах, что свидетельствует о ее близости к позиции американского президента Дональда Трампа, утверждает издание.

После победы на выборах в парламенте первая в истории Японии женщина-премьер заявила, что планирует сделать страну более «энергичной и жизнерадостной». Также она пообещала приложить усилия, чтобы превратить тревоги рядовых японцев в надежды.

