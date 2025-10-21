СМИ: президент Колумбии предсказал судьбу Трампа

В беседе Петро заявил, что не собирается идти на уступки в переговорах с Соединенными Штатами и «вставать на колени», как это делали его предшественники: «Я не собираюсь уступать, я буду требовать. Колумбия уже все уступила». Издание напоминает, что в понедельник Колумбия отозвала своего посла в США после того, как Трамп назвал Петро «наркобароном» и объявил о сокращении помощи Колумбии и введении новых тарифов.