СМИ: президент Колумбии предсказал судьбу Трампа

Полную версию интервью опубликовала испаноязычная новостная сеть Univision Noticias. На вопрос о том, почему отношения Петро с Трампом стали такими сложными, в отличие от отношений нынешнего главы Белого дома с лидерами Мексики и Бразилии, Петро объяснил это тем, что Колумбия «вышла из-под контроля США, из-под контроля Трампа». Он подчеркнул, что Трамп не может отдавать приказы Боготе, и напомнил, что он отлично ладил и четырежды общался с бывшим президентом Джо Байденом.
Трампу не нравятся свободные люди, потому что он хочет быть королем и ему нужны слуги. Он не король Колумбии, королей мы здесь не признаем. Здесь королям отрубают головы, если они приходят с королевскими замашками. Я говорю образно, у нас нет смертной казни.
В беседе Петро заявил, что не собирается идти на уступки в переговорах с Соединенными Штатами и «вставать на колени», как это делали его предшественники: «Я не собираюсь уступать, я буду требовать. Колумбия уже все уступила». Издание напоминает, что в понедельник Колумбия отозвала своего посла в США после того, как Трамп назвал Петро «наркобароном» и объявил о сокращении помощи Колумбии и введении новых тарифов.
«Господин Тариф» (Трамп) решил ввести пошлины для всех. Он наказал Колумбию меньше, чем других, и поэтому мы должны склонить перед ним голову? Нет! Трампу не следовало вводить никаких пошлин в отношении Колумбии, ведь между Колумбией и США действует Соглашение о свободной торговле.
Как отмечает Univision Noticias, напряженность между Трампом и Петро возникала часто, но после того, как колумбийский лидер осудил американские удары по лодкам в Карибском море, якобы перевозившим наркотики, их отношения ухудшились. Петро назвал действия США «непропорциональным применением силы», «военным преступлением» и «убийством».
Кроме того, Трамп не простил колумбийскому коллеге его призывы на пропалестинском митинге в Нью-Йорке в сентябре, когда Петро призвал американских солдат не подчиняться приказам Трампа и раскритиковал поддержку Вашингтоном израильского правительства. Белый дом тогда назвал поведение Петро «безрассудным и подстрекательским» и в отместку лишил его американской визы. Свою позицию Петро объяснил «свободой слова» и сказал, что «нельзя подчиняться тирану, когда совершается преступление против человечности».
В прошлое воскресенье Трамп назвал Петро «наркобароном», обвинил его в «проблемах с психикой», приказал приостановить поставки гуманитарной помощи в Колумбию и объявил о введении новых пошлин на ее экспорт. В ответ Петро намекнул, что советники вводят Трампа в заблуждение, и заявил, что американский лидер ведет себя «грубо и невежественно по отношению к Колумбии». Он выразил надежду на то, что «демократический резерв американских институтов способен поставить науку и правду выше клеветы, гордыни и жадности».
В завершении интервью Петро предположил, что у человечества есть два выхода из сложившейся ситуации: «Сменить Трампа, и для этого есть разные способы. И это, возможно, самый простой путь для самого Трампа. А если он не сработает — убрать Трампа».