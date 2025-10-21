Полковник Ходаренок: несколько тысяч управляемых бомб изменят ситуацию на Украине

К примеру, во время Первой мировой войны Соединенное Королевство в глубочайшей тайне приступило к разработке принципиально нового оружия — танков. Противник даже не догадывался, что на фронт в ближайшее время поступит совершенно новое средство ведения вооруженной борьбы. Однако в первом бою приняли участие всего 18 танков. А если бы их было 180 или 1800, то Первая мировая война могла закончиться в 1916 году. И подобных примеров можно привести достаточно много.