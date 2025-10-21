Полковник Ходаренок: несколько тысяч управляемых бомб изменят ситуацию на Украине

Россия налаживает серийное производство планирующих авиабомб дальностью до 200 км, заявляет украинская разведка. Одна из них уже преодолела 130 км и нанесла удар по городу Лозовая. О каких новых боеприпасах идет речь и сколько их нужно, чтобы кардинально изменить расстановку сил на Украине, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Россия приступает к крупносерийному производству авиационных бомб, оснащенных усовершенствованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), утверждает украинская разведка. ~Дальность бомбометания новых авиационных средств поражения может достигать 200 км~.
По информации Украины, новые авиабомбы якобы получили названия «Гром-1» и «Гром-2» и уже были опробованы в ходе боевых действий. Замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что в ходе последнего запуска снаряд пролетел 193 км. Кроме того, на днях ВКС России, по утверждению прокуратуры Харьковской области, впервые нанесли удар подобным боеприпасом по городу Лозовая. Отмечалось, что ~бомба преодолела более 130 км~. Министерство обороны РФ эту информацию никак не комментировало.
По сугубо предварительной информации, требующей уточнения, «Гром-½» представляет собой гибрид ракеты и планирующей бомбы, созданный на базе сверхзвуковой ракеты Х-38 и фугасной авиабомбы ФАБ-500. Однако если речь действительно идет о комплексе управляемого авиационного вооружения «Гром», то это далеко не новинка.
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» впервые рассказала о проекте управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) «Гром» еще в 2015 году на аэрокосмическом салоне МАКС, то есть более десяти лет назад.
Тогда в Жуковском были представлены макеты новых боеприпасов в экспортном исполнении, раскрыты некоторые особенности проекта, такие как цели и задачи, ключевые решения и основные тактико-технические характеристики готовых изделий. О готовности к серийному производству было заявлено в далеком 2019 году, а факты боевого применения «Громов» в зоне СВО отмечались с 2023 года.
Так что ~вполне возможно, что по украинской Лозовой ударил не «Гром», а либо его существенная модернизация, либо один из новых образцов авиационных средств поражения~.
Нужны тысячи бомб.
Вместе с тем стоит отметить, что проблема применения нового оружия в ходе военных конфликтов традиционно стоит на трех китах. Оно должно применяться внезапно, в массовом порядке и в течение продолжительного времени. Если хотя бы одна составляющая из этого уравнения выпадает, применение новых средств поражения не дает ни оперативного, ни тем более оперативно-стратегического эффекта.
К примеру, во время Первой мировой войны Соединенное Королевство в глубочайшей тайне приступило к разработке принципиально нового оружия — танков. Противник даже не догадывался, что на фронт в ближайшее время поступит совершенно новое средство ведения вооруженной борьбы. Однако в первом бою приняли участие всего 18 танков. А если бы их было 180 или 1800, то Первая мировая война могла закончиться в 1916 году. И подобных примеров можно привести достаточно много.
Пока отмечено — по украинским источникам — боевое применение одной-единственной бомбы. И в то же время в разного рода источниках отмечается, что «Россия выходит на серийное производство бомб с дальностью до 200 км», «Россия начала серийное производство авиационных бомб с новыми модулями планирования и коррекции», «Россия запускает в серию…» и т. п.
Однако чтобы достичь нужного эффекта, крупномасштабное производство средств поражения нового типа должно быть развернуто в глубокой тайне, с предотвращением всех возможных при этом утечек информации. Боеприпасов перед их применением на аэродромах базирования оперативно-тактической авиации должны быть заготовлены просто горы. И в течение одной ночи их должно быть применено несколько тысяч, с концентрацией ударов по вполне конкретным объектам.
К примеру, с целью полностью парализовать железнодорожное сообщение противника в прифронтовой полосе. И подобные действия должны быть согласованы с наступательными действиями группировок сухопутных войск (сил флота) и проводиться сугубо в их интересах. Только так, и никак иначе можно добиться существенного изменения оперативно-стратегической обстановки в свою пользу.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),