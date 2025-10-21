Трамп заявил Зеленскому, что судьба территорий его не интересует, пишет WSJ

Как сообщила газета, Трамп также сказал Зеленскому, что ему не стоит ожидать ракет Tomahawk в ближайшее время. По данным издания, глава Белого дома был прямолинеен и временами выражал разочарование. В какой-то момент он даже отказался смотреть на карты боевых действий, привезенные украинской стороной.