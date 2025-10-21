Ричмонд
Трамп заявил Зеленскому, что судьба территорий его не интересует, пишет WSJ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским сказал, что первостепенная задача для него — скорейшее урегулирование конфликта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Источник: Reuters

«Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», — говорится в публикации.

Как сообщила газета, Трамп также сказал Зеленскому, что ему не стоит ожидать ракет Tomahawk в ближайшее время. По данным издания, глава Белого дома был прямолинеен и временами выражал разочарование. В какой-то момент он даже отказался смотреть на карты боевых действий, привезенные украинской стороной.

Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча «прошла плохо». Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

Накануне переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах провести встречу с коллегой в Будапеште.

После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Киеву Tomahawk, сказал, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на то, что располагает большим количеством ракет.

