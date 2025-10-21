«Те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться долгосрочного, устойчивого урегулирования, а просто остановиться, а потом пусть история рассудит… Мы знаем, кто этим занимается. Этим занимаются европейские покровители и хозяева (Владимира — ред.) Зеленского. Но такой подход означает полную противоположность тому, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкоридже, когда договорились на первопричинах сконцентрироваться», — сообщил он журналистам.
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Призывы к перемирию на Украине прямо сейчас, без устранения первопричин конфликта, противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом пресс-конференции по итогам переговоров.
