Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров

«Те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться долгосрочного, устойчивого урегулирования, а просто остановиться, а потом пусть история рассудит… Мы знаем, кто этим занимается. Этим занимаются европейские покровители и хозяева (Владимира — ред.) Зеленского. Но такой подход означает полную противоположность тому, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкоридже, когда договорились на первопричинах сконцентрироваться», — сообщил он журналистам.