Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал страну, с которой готов работать день и ночь

Лукашенко сказал, с какой страной готов работать день и ночь.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 21 октября, на встрече с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой Хафтаром, назвал страну, с которой готов работать день и ночь. Подробности публикует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства на встрече отметил: ему известно о том, что заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией нацелен на то, чтобы принести народу этой страны мир, покой, а также объединить в целое ливийское государство.

— Мы в этом плане готовы с вами работать день и ночь, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о роли мужчин в воспитании детей.

Тем временем Лукашенко отметил вклад Никиты Михалкова в киноискусство и сохранение истории.

Кроме того, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше