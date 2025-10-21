Лукашенко назвал страну, с которой готов работать день и ночь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 21 октября, на встрече с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой Хафтаром, назвал страну, с которой готов работать день и ночь. Подробности публикует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства на встрече отметил: ему известно о том, что заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией нацелен на то, чтобы принести народу этой страны мир, покой, а также объединить в целое ливийское государство.
— Мы в этом плане готовы с вами работать день и ночь, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о роли мужчин в воспитании детей.
Тем временем Лукашенко отметил вклад Никиты Михалкова в киноискусство и сохранение истории.
Кроме того, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.