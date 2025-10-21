Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21 октября: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Понимания о точной дате саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас нет.

Вы слышали заявление и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время. Каких-то точных сроков обозначено изначально не было.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Глава МИД РФ и госсекретарь США находятся в контакте по вопросу об организации будущего российско-американского саммита в Будапеште.

Кремль назвал «фантастической версией» прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом.

Об участии европейских стран в российско-американском саммите в Будапеште говорить преждевременно.

Предложения по саммиту РФ и США нельзя озвучивать в мегафонном режиме.

Это все-таки достаточно дискретный процесс должен быть, в интересах этого самого процесса и его результативности.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны.

Учения НАТО всегда находятся в центре внимания российских военных.

Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных, они внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений. И, конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

21 октября Владимир Путин примет с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

