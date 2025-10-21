Госдума уравняла в правах бывших заключенных с остальными участниками СВО

Законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина. «Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего не важно, как человек оказался на передовой, — сказал глава государства в марте этого года. — Важно, что он там есть, пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину».