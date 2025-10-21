А. Лукашенко внес в парламент законопроект о нормотворчестве

Инициатива по разработке законопроекта была дана президентом после масштабной ревизии действующего законодательства. На подготовку документа ушел почти год.
Основные изменения, предложенные в законопроекте, ориентированы на повышение качества и лаконичности нормативных актов.
Разработкой законопроекта занимался Национальный центр законодательства и правовой информации совместно с Администрацией Президента, Советом Министров, обеими палатами парламента, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой и другими государственными структурами. В основу документа легли предложения от 66 ведомств, а также зарубежный опыт и научные исследования.