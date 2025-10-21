Ричмонд
А. Лукашенко внес в парламент законопроект о нормотворчестве

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в парламент законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности». Об этом информирует пресс-служба Главы государства.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Инициатива по разработке законопроекта была дана президентом после масштабной ревизии действующего законодательства. На подготовку документа ушел почти год.

Основные изменения, предложенные в законопроекте, ориентированы на повышение качества и лаконичности нормативных актов.

Разработкой законопроекта занимался Национальный центр законодательства и правовой информации совместно с Администрацией Президента, Советом Министров, обеими палатами парламента, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой и другими государственными структурами. В основу документа легли предложения от 66 ведомств, а также зарубежный опыт и научные исследования.

