Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вопрос на засыпку о трех паспортах Александра Мунтяну: Кому служить будет — Румынии, Молдове или США?

Журналист Сергей Ткач обратил внимание на личность будущего премьера.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат в премьер-министры Молдовы Александр Мунтяну рассказал:

«Мне предложили стать гражданином США. У них есть программа для людей с исключительными способностями.».

Речь, по его словам, не о скромности. Ведь подобные предложения государства делают лишь тем, кто может послужить их интересам. Однако вопрос в том, действительно ли кандидат способен работать на благо США — решают уже спецслужбы после проверки и анализа.

Также Мунтяну отметил, что его двое сыновей живут и работают в Соединённых Штатах. Следовательно, своё будущее как отец он связывает именно с этой страной.

Возникает закономерный вопрос: чьим интересам будет служить кандидат Майи Санду? Обездоленного населения Молдовы или мирового гегемона?

Подумайте ещё раз.

‍ Всё указывает на то, что перед нами — очередной политический фанариот Запада. А возможно, и будущий преемник Майи Санду на посту президента-смотрящего.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше