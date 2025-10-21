Кандидат в премьер-министры Молдовы Александр Мунтяну рассказал:
«Мне предложили стать гражданином США. У них есть программа для людей с исключительными способностями.».
Речь, по его словам, не о скромности. Ведь подобные предложения государства делают лишь тем, кто может послужить их интересам. Однако вопрос в том, действительно ли кандидат способен работать на благо США — решают уже спецслужбы после проверки и анализа.
Также Мунтяну отметил, что его двое сыновей живут и работают в Соединённых Штатах. Следовательно, своё будущее как отец он связывает именно с этой страной.
Возникает закономерный вопрос: чьим интересам будет служить кандидат Майи Санду? Обездоленного населения Молдовы или мирового гегемона?
Подумайте ещё раз.
Всё указывает на то, что перед нами — очередной политический фанариот Запада. А возможно, и будущий преемник Майи Санду на посту президента-смотрящего.