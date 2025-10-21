Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что деятельность Росприроднадзора чрезвычайно важна. Вопросы охраны окружающей среды, экологии реализации соответствующих национальных проектов были и остаются приоритетом для главы государства, сообщил Песков.
Предыдущая встреча Путина с Радионовой прошла 9 января 2024 года. Тогда глава надзорного ведомства доложила президенту о результатах федеральных проектов в области экологии, а также о деятельности в сфере охраны краснокнижных животных.