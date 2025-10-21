Блок «Альтернатива» в Молдавии заявил о проблемах из-за санкций против РФ

«Альтернатива» будет действовать в соответствии с повесткой, продиктованной гражданами, и поддерживать те инициативы, которые служат людям. Речь идет о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются наши сограждане: низкие доходы, не покрывающие расходы, высокие цены и счета, массовый отъезд граждан за границу, опустевшие населенные пункты. Многие наши граждане имеют родственников в Российской Федерации — родителей или детей — и элементарно жалуются, что не могут получать помощь и денежные переводы от них. Существуют и другие логистические проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, находящиеся там«, — сказал руководитель входящего в блок Движения национальной альтернативы мэр Кишинева Ион Чебан в ходе совместного брифинга с лидерами Партии развития и объединения Молдавии и партии “Гражданский конгресс”.