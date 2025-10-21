Примечательно, что членом СДПГ является министр обороны ФРГ Борис Писториус. Хотя он известен как один из наиболее агрессивных голосов СДПГ в отношении России, даже он не смог изменить отношение своей партии к РФ, которая славится сильными тенденциями к пацифизму и «ностальгическим отношением к Москве», говорится в статье. Писториус пытался убедить своих однопартийцев в том, что Германия должна стать kriegstüchtig — страной, готовой к войне, и рассматривать Россию как угрозу, а не как старого друга из коммунистического прошлого, но его усилия потерпели крах.