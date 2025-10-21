Канцлер, согласно статье, отменил в Германии жесткие ограничения на госдолг и добился существенного увеличения расходов на оборону. Он создал специальный фонд в размере 500 млрд евро для возрождения немецкой инфраструктуры — дорог и мостов, которые, как предполагается, понадобятся для переброски техники и войск на восточный фронт в случае начала войны с Россией.
В правительстве Мерца разгорелся скандал из-за предложения о принудительном наборе 18-летних мужчин путем лотереи на военную службу. Цель этого пункта — создать к 2030 году постоянную немецкую армию численностью 260 000 человек.
Социал-демократы (СДПГ), партнеры Мерца по левоцентристской коалиции, заблокировали военную реформу на фоне давления со стороны молодых избирателей и твердой уверенности в том, что военная служба в Германии должна быть только добровольной. Теперь, как отмечает The Telegraph, план Мерца по призыву на военную службу выглядит «более шатким, чем наступление солдат вермахта на Ленинград».
Примечательно, что членом СДПГ является министр обороны ФРГ Борис Писториус. Хотя он известен как один из наиболее агрессивных голосов СДПГ в отношении России, даже он не смог изменить отношение своей партии к РФ, которая славится сильными тенденциями к пацифизму и «ностальгическим отношением к Москве», говорится в статье. Писториус пытался убедить своих однопартийцев в том, что Германия должна стать kriegstüchtig — страной, готовой к войне, и рассматривать Россию как угрозу, а не как старого друга из коммунистического прошлого, но его усилия потерпели крах.
Во-первых, судя по недавнему опросу общественного мнения, только 37% немцев в возрасте от 18 до 29 лет выступают за призыв в армию, а значит, страна столкнется с уклонением от призыва. Во-вторых, бундесвер не готов принять огромный приток новобранцев. «Сейчас не хватает возможностей для обучения, оснащения и размещения большого количества призывников. Если будет принято решение о призыве на военную службу, эти мощности необходимо будет увеличить как можно быстрее», — пояснил полковник Патрик Сенсбург, президент Ассоциации резервистов Германии.
Как подчеркивает The Telegraph, нынешняя шумиха вокруг призыва на военную службу в Германии напоминает предыдущий скандал между ХДС и СДПГ из-за отправки ракет Taurus на Украину. В ходе предвыборной кампании Мерц дал понять, что отправит ракеты Киеву, если будет избран канцлером ФРГ. Но быстро забыл о своем обещании, когда вступил в коалицию с СДПГ. Возможно, вопрос с призывом станет очередным унижением для «жесткого» канцлера, предполагает издание.