Бюджет Калининградской области пополнился на 6,4 млрд рублей: главные изменения

Корректировки, предложенные правительством области, прошли два чтения. Значительный рост доходов стал ключевым изменением: план по налоговым и неналоговым поступлениям увеличился на 6,4 млрд рублей. Основной вклад внесли налог на прибыль организаций, поступления по которому выросли на 3,5 млрд рублей, и доходы от управления остатками на едином казначейском счёте — плюс 2,5 млрд рублей.