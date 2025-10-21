Бюджет Калининградской области пополнился на 6,4 млрд рублей: главные изменения

Корректировки, предложенные правительством области, прошли два чтения. Значительный рост доходов стал ключевым изменением: план по налоговым и неналоговым поступлениям увеличился на 6,4 млрд рублей. Основной вклад внесли налог на прибыль организаций, поступления по которому выросли на 3,5 млрд рублей, и доходы от управления остатками на едином казначейском счёте — плюс 2,5 млрд рублей.
Федеральные трансферты дополнились целевыми средствами в размере 1,7 млрд рублей. Крупнейшие направления финансирования распределились следующим образом: 486 млн рублей направлено на развитие дорожной инфраструктуры, 422 млн рублей выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения, 406 млн рублей предусмотрено на социальные выплаты.
Социальная сфера получила существенную поддержку. Фонд оплаты труда бюджетников увеличился на 240 млн рублей. Из этой суммы 150 млн рублей направлено учреждениям образования, 50 млн рублей — организациям социальной защиты, 40 млн рублей — учреждениям культуры.
Дополнительные средства также предусмотрены на подвоз школьников — 24 млн рублей, региональные доплаты к пенсии — 77 млн рублей, пособия по рождению и воспитанию детей — 45 млн рублей. На субсидирование ЖКХ выделено 300 млн рублей, а поддержка сельского хозяйства увеличена на 100 млн рублей.
Транспортная сфера получила 174 млн рублей на компенсацию недополученных доходов пригородной пассажирской компании. Общий объём субсидий достигнет 611 млн рублей.
Финансовое состояние региона демонстрирует позитивные изменения: плановый дефицит сократился с 12 до 4 млрд рублей. При этом от коммерческих заимствований решено отказаться, что позволит сэкономить 800 млн рублей на обслуживании госдолга.
Итоговые параметры бюджета на текущий год выглядят следующим образом: доходы составят 139,4 млрд рублей, расходы — 143,6 млрд рублей, дефицит — 4,2 млрд рублей. Финансирование дефицита будет осуществляться за счёт изменения остатков средств на счёте областного бюджета.