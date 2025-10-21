Нижегородец Захар Прилепин подтвердил уход на СВО

Захар Прилепин из Нижнего Новгорода подтвердил информацию о заключении им контракта с армией. Об этом сообщили в ТАСС.
По словам Захара Прилепина, он ждал окончания лечения, после чего в любом случае возобновил бы службу.
«Это — часть моей жизни, путь, который я и мои друзья, как оставшиеся в живых, так и погибшие, начали еще в 2014-м. Я чувствую ответственность за этот путь и не намерен от него отказываться», — поделился Захар Прилепин.
Ранее сообщалось, что реестр земли для ветеранов СВО создадут в Нижегородской области.
