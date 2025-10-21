Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров потребовал защитить объекты в области от террористических атак ВСУ

В Волгоградской области руководители предприятий будут нести персональную ответственность за защиту объектов от атак БПЛА.

Источник: администрация Волгоградской области

В Волгограде 21 октября прошло совместное заседание оперативного штаба области и региональной антитеррористической комиссии. Губернатор вместе со своими заместителями, руководителями силовых структур, представителями надзорных ведомств обсуждали дополнительные меры защиты жителей и инфраструктурных объектов, предприятий от атак ВСУ, которые Андрей Бочаров назвал террористическими. По его мнению, активизация террористических угроз напрямую связана с системным поступательным продвижением наших Вооруженных сил в зоне СВО.

— Риски и угрозы сохраняются на достаточно высоком уровне, — подчеркнул Бочаров. — Необходимо обеспечить максимально возможную защиту систем и объектов, которые находятся в зоне риска.

Сейчас, по словам главы региона, в Волгоградской области сотрудники правоохранительных структур, органы власти и местного самоуправления работают в усиленном режим. Но этого мало. Нужна дополнительная защита объектов, чтобы «максимально нивелировать угрозы и минимизировать возможный ущерб от террористических действий».

На заседании заслушали доклады руководителей предприятий и организаций о тех мерах, которые они уже принимают.

— В ключевых областях — в промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в целом ряде других отраслей и сфер — уже приняты, реализованы и реализуются целый ряд системных решений, — сообщил Андрей Бочаров. По его словам, надо предусмотреть персональную ответственность собственников, акционеров и руководителей предприятий за защиту объектов.

Также глава региона поблагодарил жителей области, которые стали более настороженными и чаще сообщают в полицию о подозрительных случаях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше