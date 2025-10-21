Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла во II чтении законопроект о круглогодичном призыве

Госдума приняла во II чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года — c 1 января по 31 декабря. Соответствующе документ 21 октября опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Источник: РИА "Новости"

Согласно инициативе, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить круглогодично. Однако отправка граждан к местам прохождения службы по-прежнему будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Помимо этого, ко II чтению в документ внесены поправки. Установлен максимальный срок явки по электронной повестке — не более 30 дней с момента ее размещения в реестре. Также призывные комиссии смогут принимать решения об отсрочке или освобождении от службы без личного присутствия призывника, а военкоматы получат возможность выдавать выписки из реестра воинского учета в том числе в электронном виде.

В случае подписания закона президентом РФ нововведения, касающиеся круглогодичного призыва, вступят в силу с 1 января 2026 года.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 22 июля. Осенью, 24 сентября, депутаты приняли его в I чтении.

Между тем, правительство РФ 29 августа утвердило изменения регламента призыва на срочную службу. Так, решение будет подлежать исполнению в течение года с момента его вынесения.