Госдума приняла во II чтении законопроект о круглогодичном призыве

Помимо этого, ко II чтению в документ внесены поправки. Установлен максимальный срок явки по электронной повестке — не более 30 дней с момента ее размещения в реестре. Также призывные комиссии смогут принимать решения об отсрочке или освобождении от службы без личного присутствия призывника, а военкоматы получат возможность выдавать выписки из реестра воинского учета в том числе в электронном виде.