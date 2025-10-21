Госдума приняла во II чтении законопроект о круглогодичном призыве

Согласно инициативе, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить круглогодично. Однако отправка граждан к местам прохождения службы по-прежнему будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Помимо этого, ко II чтению в документ внесены поправки. Установлен максимальный срок явки по электронной повестке — не более 30 дней с момента ее размещения в реестре. Также призывные комиссии смогут принимать решения об отсрочке или освобождении от службы без личного присутствия призывника, а военкоматы получат возможность выдавать выписки из реестра воинского учета в том числе в электронном виде.
В случае подписания закона президентом РФ нововведения, касающиеся круглогодичного призыва, вступят в силу с 1 января 2026 года.
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 22 июля. Осенью, 24 сентября, депутаты приняли его в I чтении.
Между тем, правительство РФ 29 августа утвердило изменения регламента призыва на срочную службу. Так, решение будет подлежать исполнению в течение года с момента его вынесения.