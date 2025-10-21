Беглов: Петербург ускоренно готовит кадры для технологического суверенитета

Беглов подчеркнул, что система среднего профобразования Петербурга — а это 116 организаций и 130 тысяч студентов, — должна соответствовать «петербургскому стандарту»: современные лаборатории, интеграция со школами и предприятиями. Город уже увеличил набор в колледжи более чем на 3 тысячи мест за два года и использует оборудование, оставшееся после конкурса «Профессионалы», для оснащения площадок.