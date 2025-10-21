Беглов: Петербург ускоренно готовит кадры для технологического суверенитета

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл новый учебно-лабораторно-производственный центр «ПРОМТЕХ» на базе Академии промышленных технологий в Колпино. Этот проект, реализованный в рекордно короткие сроки, призван значительно усилить подготовку квалифицированных рабочих кадров для нужд высокотехнологичной промышленности региона.
Сверхбыстро и современно.
Новый корпус центра «ПРОМТЕХ» занимает площадь 2100 квадратных метров. На его возведение, проектирование и полное оснащение современным оборудованием ушло всего полтора года. Такой темп стал возможен благодаря применению быстровозводимых блочно-модульных конструкций.
Глава города осмотрел новые учебные пространства, включая лаборатории и мастерские, а также экспозицию, посвященную специальной военной операции. Проектировщики учли требования заказчика и современные стандарты организации учебных зон, предусмотрели зоны отдыха для студентов.
Новый центр рассчитан на 450 человек. Ожидается, что это позволит увеличить ежегодный набор в Академию на 200 студентов. Кроме того, благодаря новому оборудованию число квалификаций, получаемых одним студентом, возрастет на 20%.
Шире возможности.
В центре обустроены 18 новых лабораторий-мастерских. Это увеличивает площади, выделенные под практические занятия учебном заведении, в 2,5 раза. Студенты получат доступ к передовому оборудованию. Появление такого мощного блока для практики позволило открыть сразу две новые востребованные специальности среднего профессионального образования: «Атомные электрические станции и установки» и «Мехатроника и робототехника (по отраслям)».
Ответ на запрос промышленности.
Александр Беглов подчеркнул стратегическую важность нового объекта, связав его создание с приоритетом развития промышленности Санкт-Петербурга.
«Новые мастерские — это прямой ответ на запрос нашей промышленности, на требования работодателей в части оперативного обеспечения востребованными кадрами и на вызовы времени, — сказал губернатор. — В рамках приоритета городского развития “Передовая промышленность и развитие предпринимательства” мы расширяем подготовку квалифицированных кадров, чтобы выполнить поставленные Президентом задачи обеспечения технологического суверенитета и технологического лидерства страны».
Признание заслуг.
Открытие центра совпало с 95-летием Академии промышленных технологий. Александр Беглов поздравил коллектив учебного заведения и вручил директору Юрию Шабурину знак «Заслуженный работник профессионального образования Санкт-Петербурга». Также губернатор передал подарочный сертификат на приобретение мультимедийного оборудования.
Кадры для электроники.
Также в Колпино Беглов заявил о планах расширить подготовку специалистов среднего звена для радиоэлектроники, приборостроения и IT. Они вызваны необходимостью обеспечения технологического лидерства России и развитием передовой промышленности города, включая сектор беспилотных систем.
По итогам совещания с директорами колледжей и руководителями ОПК на базе Академии промышленных технологий глава города анонсировал новый проект: начата проработка строительства учебно-производственного корпуса Политехнического колледжа городского хозяйства в Приморском районе. Объем инвестиций составит более 1 млрд рублей.
Беглов подчеркнул, что система среднего профобразования Петербурга — а это 116 организаций и 130 тысяч студентов, — должна соответствовать «петербургскому стандарту»: современные лаборатории, интеграция со школами и предприятиями. Город уже увеличил набор в колледжи более чем на 3 тысячи мест за два года и использует оборудование, оставшееся после конкурса «Профессионалы», для оснащения площадок.
«Сегодня у Петербурга есть всё необходимое, чтобы обеспечить экономику города и страны молодыми, энергичными и квалифицированными кадрами», — подытожил губернатор.