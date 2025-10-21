Шелест представил список улиц с ремонтом под занавес лета

О запланированных мероприятиях по улучшению дорожно-транспортной ситуации и проводимых аварийно-восстановительных работах в Омске рассказали в городской администрации во вторник, 21 октября 2025 года.
Сообщается, что внимание специалистов сосредоточено сразу на нескольких дорожных объектах. По сообщению главы города Сергея Шелеста, дорожники проводят ремонтные работы на ул. 8-й линии, пр. Космическом, ул. Красный Путь, 101, ул. 19-й линии, на участке ул. 30 лет ВЛКСМ, от 10 лет Октября до Лермонтова. Кроме того, в планах — укладка около 14 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проспекте Королева. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства уже приступили к работе.
На фото: сотрудники УДХБ ведут ремонтные работы по указанным адресам / Источник фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста.
«В ближайших планах — ликвидация колейности на Иртышской набережной. На отрезке от бульвара Победы до улицы Рождественского дорожники снимут верхний слой асфальта и выровняют правую полосу движения», — уточнил Сергей Шелест.
В администрации Омска также отметили, что службы содержания дорог проводят экстренные ремонтные работы в различных частях города. В перечень включены: парковочная зона на улице Слободской, улица Рабиновича, окрестности дома 5/1 на улице Добровольского, улицы Крупской, Лукашевича, Волгоградская, Лесной проезд.