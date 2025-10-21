Шелест представил список улиц с ремонтом под занавес лета

Сообщается, что внимание специалистов сосредоточено сразу на нескольких дорожных объектах. По сообщению главы города Сергея Шелеста, дорожники проводят ремонтные работы на ул. 8-й линии, пр. Космическом, ул. Красный Путь, 101, ул. 19-й линии, на участке ул. 30 лет ВЛКСМ, от 10 лет Октября до Лермонтова. Кроме того, в планах — укладка около 14 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проспекте Королева. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства уже приступили к работе.