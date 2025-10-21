МИД оценил влияние договора России и Венесуэлы на саммит в Будапеште

«Мы говорим о том, что процедуры, которые необходимы для ратификации базового договора, не должны зависеть от каких-то внешних или входящих факторов. Мы никогда не скрываем, что мы вместе с Венесуэлой, и все это знают. Мы сейчас демонстрируем новый этап нашего сближения. Данный договор скоро вступит в силу. Я уверен, что вслед за ним у нас в копилке взаимоотношений с Венесуэлой появятся и другие документы», — сказал Рябков.