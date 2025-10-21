В Свердловской области изменится схема выборов мэров

В Свердловской области кандидатуры на пост мэров смогут предложить политические партии, Совет муниципальных образований региона. Общественная палата Свердловской области и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления сможет выдвигать кандидатуры на посты градоначальников. Это сказано в поправках в закон об избрании органов местного самоуправления Свердловской области.
Списки претендентов на должность необходимо предоставлять губернатору не ранее 90 и не позднее 60 календарных дней до истечения срока полномочий мэра. Комиссия, которую создаст губернатор, будет оценивать каждого претендента и направит предложения. Затем он будет вносить не менее двух кандидатур на рассмотрение в муниципальную думу.
В случае если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, то губернатор должен будет в течение 10 дней утвердить списки повторного внесения предложений.