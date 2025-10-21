В Госдуме отреагировали на угрозу Польши посадить борт Путина

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, европейские страны, не заинтересованные в урегулировании украинского кризиса, будут предпринимать шаги для блокировки встречи российского и американского президентов.
«Вот уже начинает претворяться в жизнь предложение Франции, Великобритании и Германии о торпедировании саммита в Будапеште», — обратил внимание собеседник «Ленты.ру».
Алексей Чепа добавил, что европейские государства уже повышают напряжение вокруг саммита и будут принимать меры, чтобы он не состоялся. Депутат также спрогнозировал усиление конфронтации на линии боевого соприкоснования в зоне СВО и, возможно, террористических актов.
Ранее о том, что Польша не будет давать гарантии безопасного перелета через свое воздушное пространство самолету российского президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский. Глава польского МИДа добавил, что борт могут принудительно посадить, и напомнил о действии запрета для полетов всех российских самолетов над территорией Евросоюза. Сикорский уточнил, что самолет Путина может проложить маршрут в Будапешт через Турцию, Черногорию и Сербию.