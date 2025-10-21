В Госдуме отреагировали на угрозу Польши посадить борт Путина

Ранее о том, что Польша не будет давать гарантии безопасного перелета через свое воздушное пространство самолету российского президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский. Глава польского МИДа добавил, что борт могут принудительно посадить, и напомнил о действии запрета для полетов всех российских самолетов над территорией Евросоюза. Сикорский уточнил, что самолет Путина может проложить маршрут в Будапешт через Турцию, Черногорию и Сербию.