Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко предложил выплачивать часть денег на ребенка еще до родов

Власти Ленобласти могут разрешить выплаты по рождению ребенка еще до самих родов. Соответствующий законопроект 22 октября внесет на рассмотрение областного Заксобрания губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Админка Ленобласти

Об инициативе глава региона рассказал на встрече с депутатами 21 октября, сообщили в администрации Ленобласти. «Мы разрешим частично использовать эти средства еще до рождения ребенка, чтобы помочь родителям покрыть предстоящие расходы. Это принципиально новая, гибкая форма поддержки», — сказал он.

Речь идет о региональной выплате на ребенка. Единовременное пособие предоставляется, начиная с первого ребенка и на каждого последующего, если его рождение зарегистрировано в Ленинградской области. Инициативой губернатора предлагается разрешить получать часть этой выплаты еще до родов.

Дрозденко отметил, что в регионе «пошла аккуратная и осторожная тенденция роста рождений первых детей». По итогам августа Ленобласть вошла в пятерку лидеров. Ранее вице-губернатор Николай Емельянов заявил, что молодые люди не хотят рожать детей раньше 40 лет из-за установок на приоритет карьеры, в том числе с экранов телевизора.