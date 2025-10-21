Дрозденко предложил выплачивать часть денег на ребенка еще до родов

Об инициативе глава региона рассказал на встрече с депутатами 21 октября, сообщили в администрации Ленобласти. «Мы разрешим частично использовать эти средства еще до рождения ребенка, чтобы помочь родителям покрыть предстоящие расходы. Это принципиально новая, гибкая форма поддержки», — сказал он.
Речь идет о региональной выплате на ребенка. Единовременное пособие предоставляется, начиная с первого ребенка и на каждого последующего, если его рождение зарегистрировано в Ленинградской области. Инициативой губернатора предлагается разрешить получать часть этой выплаты еще до родов.
Дрозденко отметил, что в регионе «пошла аккуратная и осторожная тенденция роста рождений первых детей». По итогам августа Ленобласть вошла в пятерку лидеров. Ранее вице-губернатор Николай Емельянов заявил, что молодые люди не хотят рожать детей раньше 40 лет из-за установок на приоритет карьеры, в том числе с экранов телевизора.