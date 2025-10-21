WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что хочет завершить конфликт, а не вернуть Донбасс

Президент США Дональд Трамп в личной беседе в Белом доме заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что стремится скорее завершить конфликт на Украине и не считает важным возвращение Донбасса Киеву. Он даже выругался и отбросил украинские карты боевых действий. «Газета.Ru» собрала все подробности разговора, которые стали известны благодаря утечкам.
Донбасс не приоритет для США.
Президент США Дональд Трамп 17 октября на встрече в Белом доме заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что ему важно скорее завершить конфликт. Он назвал желание украинских властей вернуть себе территории неприоритетным, рассказали источники газеты The Wall Street Journal.
«~Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории~», — говорится в статье.
Как сообщили газете неназванные американские, европейские и украинские чиновники, Трамп «был резок с Зеленским на встрече, временами выражал недовольство».
По данным Reuters, ~американский президент в беседе с Зеленским дважды использовал ненормативную лексику~.
Трамп повторил Зеленскому тезисы Путина.
Присутствовавшие на встрече европейские чиновники заявили Financial Times (FT), что на переговорах ~президент США, «похоже, дословно повторил многие тезисы Путина~, даже если они противоречили его собственным недавним заявлениям о слабых сторонах России».
Трамп объяснил Зеленскому, что Путин называет конфликт на Украине «специальной операцией, а не войной». Он заявил, что Украина проигрывает в конфликте, и потребовал от Зеленского «заключить сделку» с Россией.
~ «Если [Путин] захочет, он вас уничтожит», — предупредил Трамп украинского президента~.
Также президент США отбросил украинские карты боевых действий, заявив, что ему «надоело» на них постоянно смотреть.
«Эта красная линия, я даже не знаю, где она проходит. Я там никогда не был», — привело издание слова Трампа.
По словам источника FT, глава Белого дома назвал экономику России преуспевающей. Это резко контрастировало с его недавними заявлениями о том, что «экономика России вот-вот обрушится».
Зеленский уехал разочарованным.
Зеленский летал в Вашингтон, чтобы в том числе обсудить передачу Киеву американских ракет большой дальности Tomahawk.
«Мы будем говорить о “Томагавках”, но нам бы очень не хотелось, чтобы они понадобились. Честно говоря, мы бы хотели, чтобы война закончилась», — сказал лидер США перед встречей с Зеленским.
Однако Трамп так и не дал коллеге обещание передать ракеты. The New York Times подчеркивала, что Трамп передумал после долгого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября, по итогам которого они договорились встретиться в Будапеште.
«Это был очередной пример того, как Трамп меняет свою позицию после личного общения с Путиным», — отмечается в материале.
Отказавшись передавать Tomahawk Украине, Трамп предложил дать гарантии безопасности как Киеву, так и Москве, что «привело украинскую делегацию в замешательство», писал Reuters.
«Встреча завершилась решением (Трампа. — прим. ред.) заключить “сделку там, где мы находимся, на демаркационной линии”, — заявил источник агентства.
После встречи президент США публично призвал Россию и Украину прекратить огонь и завершить конфликт на текущих линиях фронта. Источник рассказал, что эту идею Трамп обсудил с Зеленским после слов украинского президента о том, что Киев «не уступит ни пяди земли Москве».
~Тем не менее Зеленский покинул Белый дом разочарованным~, подытожила NYT.