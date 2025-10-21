Лидеры Европы призвали прекратить конфликт на Украине на текущей линии фронта

20 октября Президент США Дональд Трамп высказался за прекращение боевых действий между Россией и Украиной на текущей линии соприкосновения. Трамп заявил, что Донбасс следует разделить между Москвой и Киевом. Он отмечал, что Россия уже контролирует около 78% его территории. Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что о необходимости завершить конфликт по текущей линии фронта глава Белого дома говорил и президенту Украины Владимиру Зеленскому во время недавних контактов в Вашингтоне. Издание Politico сообщало, что к этому американского лидера побудил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.