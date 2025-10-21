Лидеры Европы призвали прекратить конфликт на Украине на текущей линии фронта

«Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в заявлении (цитата по AFP).
Как сообщает AFP, совместно с лидерами Дании, Финляндии, Норвегии и Польши они заявили, что привержены принципу неприменения силы с целью изменения международных границ.
20 октября Президент США Дональд Трамп высказался за прекращение боевых действий между Россией и Украиной на текущей линии соприкосновения. Трамп заявил, что Донбасс следует разделить между Москвой и Киевом. Он отмечал, что Россия уже контролирует около 78% его территории. Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что о необходимости завершить конфликт по текущей линии фронта глава Белого дома говорил и президенту Украины Владимиру Зеленскому во время недавних контактов в Вашингтоне. Издание Politico сообщало, что к этому американского лидера побудил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.