Премьер Турчин назвал один из основных вопросов на ВНС в декабре 2025 года

Премьер-министр Турчин раскрыл один из основных вопросов на ВНС.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин назвал один из основных вопросов на Всебелорусском народном собрании, которое состоится 18 и 19 декабря в Минске. Подробности приводит БелТА.

Глава правительства акцентировал внимание на том, что президент Беларуси часто напоминает: основой всего в любой стране является экономика.

— Поэтому одним из основных вопросов на собрании будет обсуждение программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026−2030 годы, — уточнил премьер-министр.

Александр Турчин добавил, что остальные вопросы повестки дня Всебелорусского народного собрания будут утверждены на предстоящем заседании Президиума ВНС. Вместе с тем он заметил, что уже сегодня целесообразно заняться решением всех организационных вопросов, касающихся подготовки непосредственного самого заседания ВНС.

— Опыт у нас имеется, — заявил глава белорусского правительства.

Ранее председатель ЦИК Игорь Карпенко сказал, что примут на ВНС в декабре 2025.

