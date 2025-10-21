Премьер Турчин назвал один из основных вопросов на ВНС в декабре 2025 года

Александр Турчин добавил, что остальные вопросы повестки дня Всебелорусского народного собрания будут утверждены на предстоящем заседании Президиума ВНС. Вместе с тем он заметил, что уже сегодня целесообразно заняться решением всех организационных вопросов, касающихся подготовки непосредственного самого заседания ВНС.