Премьер Турчин назвал один из основных вопросов на ВНС в декабре 2025 года

Премьер-министр Александр Турчин назвал один из основных вопросов на Всебелорусском народном собрании, которое состоится 18 и 19 декабря в Минске. Подробности приводит БелТА.
Глава правительства акцентировал внимание на том, что президент Беларуси часто напоминает: основой всего в любой стране является экономика.
— Поэтому одним из основных вопросов на собрании будет обсуждение программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026−2030 годы, — уточнил премьер-министр.
Александр Турчин добавил, что остальные вопросы повестки дня Всебелорусского народного собрания будут утверждены на предстоящем заседании Президиума ВНС. Вместе с тем он заметил, что уже сегодня целесообразно заняться решением всех организационных вопросов, касающихся подготовки непосредственного самого заседания ВНС.
— Опыт у нас имеется, — заявил глава белорусского правительства.
Ранее председатель ЦИК Игорь Карпенко сказал, что примут на ВНС в декабре 2025.
Тем временем депутат Олег Гайдукевич рассказал, как на интервальном голодании похудел на 20 кило за 4,5 месяца: «На завтрак и обед ел все, что хотел. После 14 часов не ел совсем».
Также Госкомимущество назвало белорусам факторы, влияющие на стоимость квартиры: местоположение, наличие балкона, вид из окна, класс жилья.