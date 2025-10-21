Ричмонд
Екатеринбургский депутат приревновал чиновников к Ксении Собчак

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября, ФедералПресс. Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников приревновал муниципальных чиновников к Ксении Собчак. Народный избранник сказал, что постам звезды от них уделяется больше внимания, чем от обращений депутатов.

«Почему, когда Ксюша Собчак пишет про коммунальные проблемы, наши чиновники сразу подрываются? А когда депутат жалуется — его игнорируют. Это что за отношение к депутатам?» — сокрушается депутат Колесников.

Данная претензия прозвучала на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Александр Брагин, директор департамента ЖКХ города Екатеринбурга, проигнорировал слова Александра Колесникова. На это депутат сам дополнил, что уже задавал такой вопрос муниципальным служащим. На это ему ответили, что у мэрии нет столько подписчиков в соцсетях, как у Собчак.